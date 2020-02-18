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18 февраля 2020, 11:31 3

Черниговская область стала третьей в Украине по сбору зерновых

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18 февраля 2020, 11:31 3
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По итогам 2019 года Черниговская область имеет третью позицию в Украине по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. Показатель в почти 5 миллионов тонн урожая стал рекордным для региона.
Фото с сайта Черниговской ОГА
По итогам 2019 года Черниговская область имеет третью позицию в Украине по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. Показатель в почти 5 миллионов тонн урожая стал рекордным для региона.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговскую областную государственную администрацию.

Уровень урожайности 65,2 центнера с гектара. Показатель на 16,1 выше, чем в среднем по Украине.

Больше всего зерновых собрали сельскохозяйственные агроформирования Прилуцкого района – 524 тысячи тонн, Бобровицкого – 462, Ичнянского – 379, Нежинского – 352, Бахмачского – 349, Борзнянского и Черниговского – по 302 тысячи тонн.

самый Высокий урожай кукурузы - рекордные свыше 3,9 миллиона тонн, 2 место в общеукраинском рейтинге. Урожайность этих зерновых 79,4 центнера с гектара.

Черниговщина получила третью позицию по сбору ржи, четвертую – овса.

За 11 месяцев 2019 года Черниговщина экспортировала зерна на 330,4 миллиона долларов США, а это на 16,2% от показателя прошлого года.


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