В Киевском метро начали ремонтировать эскалаторы

Стартовали работы по ремонту эскалаторов на станции "Майдан Независимости". Все четыре подъемника планируют отремонтировать к февралю будущего года.

Стартовали работы по ремонту эскалаторов на станции "Майдан Независимости". Все четыре подъемника планируют отремонтировать к февралю будущего года.

Об этом сообщает RegioNews. Утром 18 февраля на станции закрыли эскалатор, который ведет к выходу из метро к зданию Главпочтампа. Подход пассажиров к движущейся лестнице оградили специальным заборчиком. На нем также повесили объявления, на которых киевлян информируют о начале и сроках ремонтных работ. Ранее в пресс-службе метрополитена предупредили о ремонте техники на станции, и что в часы пик на "Майдане" Независимости" будут возникать столпотворения пассажиров из-за нагрузки на остальные эскалаторы.

.