09:07  18 февраля
Украина напомнит в ООН о миротворцах для Донбасса - Пристайко
09:35  18 февраля
Утренний бой на Донбассе: погибли 4 военных, еще 6 ранены
12:15  18 февраля
Ситуация на Донбассе: после боя боевики запросили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2020, 11:37 4

В Киевском метро начали ремонтировать эскалаторы

Читайте також
українською мовою
18 февраля 2020, 11:37 4
Читайте також українською мовою
Стартовали работы по ремонту эскалаторов на станции "Майдан Независимости". Все четыре подъемника планируют отремонтировать к февралю будущего года. 
Стартовали работы по ремонту эскалаторов на станции "Майдан Независимости". Все четыре подъемника планируют отремонтировать к февралю будущего года. 

Об этом сообщает RegioNews.

Утром 18 февраля на станции закрыли эскалатор, который ведет к выходу из метро к зданию Главпочтампа. Подход пассажиров к движущейся лестнице оградили специальным заборчиком. На нем также повесили объявления, на которых киевлян информируют о начале и сроках ремонтных работ.

Ранее в пресс-службе метрополитена предупредили о ремонте техники на станции, и что в часы пик на "Майдане" Независимости" будут возникать столпотворения пассажиров из-за нагрузки на остальные эскалаторы.


#київ #метро #ремонт
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
15 февраля 2020, 17:10
Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы
15 февраля 2020, 18:19
Последние Популярные
Ира Дидыч
Антон Булгаков
Рефат Чубаров
Все блоги »
Избирком раздора. Блицкриг Шахова в Северодонецке провалился
18 февраля 2020, 12:22
Корпорация Зе. Почему не назначают губернатора Сумщины
17 февраля 2020, 09:00
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Синегубов Олег Васильевич
Председатель Полтавской областной государственной администрации
Бунечко Виталий Иванович
Председатель Житомирской областной государственной администрации
Все досье »