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18 февраля 2020, 10:57 8

В Белой Церкви работает спецназ и военные

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18 февраля 2020, 10:57 8
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Сегодня, 18 февраля, в Белой Церкви и прилегающих районах начались масштабные антитеррористические учения, которые будут проходить до 21 февраля
Сегодня, 18 февраля, в Белой Церкви и прилегающих районах начались масштабные антитеррористические учения, которые будут проходить до 21 февраля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киевской области.

В мероприятиях принимают участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГосЧС, Вооруженных сил и органов государственной власти. В СБУ предупредили, что в отдельных районах населенных пунктов будет наблюдаться сосредоточение спецназовцев и военных, будут слышны взрывы и выстрелы.

"Обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность. При выявлении подозрительных предметов обязательно обращаться в полицию", - сказано в сообщении.

Жителей Киевской области призвали сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.


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