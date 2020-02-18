В Белой Церкви работает спецназ и военные
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киевской области.
В мероприятиях принимают участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГосЧС, Вооруженных сил и органов государственной власти. В СБУ предупредили, что в отдельных районах населенных пунктов будет наблюдаться сосредоточение спецназовцев и военных, будут слышны взрывы и выстрелы.
"Обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность. При выявлении подозрительных предметов обязательно обращаться в полицию", - сказано в сообщении.
Жителей Киевской области призвали сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.
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