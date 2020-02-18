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18 февраля 2020, 10:36 2

В Ровно парализован суд - нет марок

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18 февраля 2020, 10:36 2
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Канцелярия Ровенского городского суда перестала рассылать повестки, потому что суду не предоставили марки для почтовой корреспонденции. Поэтому суды затягиваются, что в пользу ответчикам
Канцелярия Ровенского городского суда перестала рассылать повестки, потому что суду не предоставили марки для почтовой корреспонденции. Поэтому суды затягиваются, что в пользу ответчикам

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Ровно Вечернее.

На одном из судебных процессов в Ровенском городском суде судья зачитала вслух служебную записку начальника теруправления Государственной судебной администарции в Ровенской области Виктора Вдовиченко:

"3 января Ровенским городским судом полученные почтовые марки для отправки почтовой корреспонденции на сумму 60 600 грн. С третьего февраля по 13 февраля 2020 осуществлено отправку заказных писем на указанную сумму. По состоянию на 13 февраля в связи с отсутствием почтовых марок невозможно отправить судебные повестки о рассмотрении участников процесса на 17.02.2020 года - 80 листов, 18.02.2020 года - 72 письма, на 19.02.2020 года - 52 письма и т.д. , что приведет к произвольному отложения рассмотрения дел. Отсутствие почтовых марок приводит к нарушению сроков рассмотрения судебных дел, нарушение сроков навправлення копий судебных решений участникам процесса, нарушение сроков исполнения судебных решений. Работа суда практически парализуется ".


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