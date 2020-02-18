В Киевской области депутат "забыл" задекларировать 586 квартир
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информационный портал "Моя Киевщина".
"Национальное агентство по предупреждению коррупции установила, что Игорь Оверко, депутат Ирпенского городского совета VII созыва, не подал 83 сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии после получения 2017 дохода от продажи 83 квартир в городе Ирпень. Общая сумма, о которой не сообщил депутат составляет более 15 млн 196 тыс грн ", - говорится в сообщении.
За сокрытие изменений в имущественном состоянии чиновнику может грозить штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Известно, что в декларации за 2017 депутат Ирпенского городского совета Игорь Аверкий не указал ни одного дома. Однако, в 2016 году в его собственности было 586 квартир общей площадью большей, чем футбольное поле стадиона "Олимпийский". Известно, что 400 квартир депутат продал, а 186 остались в его собственности.
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