Рада сегодня рассмотрит закон об открытии рынка земли

Во вторник, 18 февраля, Верховная рада продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.

Во вторник, 18 февраля, Верховная рада продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.

Кроме того, сегодня нардепы проголосуют за включение в повестку дня законопроекта президента Владимира Зеленского о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях, законопроект о нацбезопасности, а также во втором чтении законопроект о предотвращении коррупции.

Напомним, Верховная рада 6 февраля начала рассматривать правки к законопроекту о рынке земли. Хотя на повестке дня парламента на неделю значится еще много инициатив, нардепы не смогут приступить ни к чему другому, пока не примут решение по земельной реформе. Затянуться все может, напомним, до конца марта или начала апреля.