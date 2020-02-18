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18 февраля 2020, 10:02 8

Рада сегодня рассмотрит закон об открытии рынка земли

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18 февраля 2020, 10:02 8
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Во вторник, 18 февраля, Верховная рада продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.
Во вторник, 18 февраля, Верховная рада продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.

Кроме того, сегодня нардепы проголосуют за включение в повестку дня законопроекта президента Владимира Зеленского о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях, законопроект о нацбезопасности, а также во втором чтении законопроект о предотвращении коррупции.

Напомним, Верховная рада 6 февраля начала рассматривать правки к законопроекту о рынке земли. Хотя на повестке дня парламента на неделю значится еще много инициатив, нардепы не смогут приступить ни к чему другому, пока не примут решение по земельной реформе. Затянуться все может, напомним, до конца марта или начала апреля.


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