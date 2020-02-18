Херсонского таможенника будут судить за махинации на сотни тысяч гривен
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает RegioNews.
Ранее мы сообщали, что в зоне таможенного контроля международного аэропорта "Херсон" задержали на взятке главного госинспектора таможенного поста "Херсон-аэропорт".
"Следствием установлено, что инспектор в течение 2016-2018 годов, злоупотребляя своими служебными полномочиями, осуществляя таможенное оформление судов заграничного плавания в пунктах их пропуска, вносил в документы заведомо недостоверные сведения, предоставляя заинтересованным лицам возможность не платить предусмотренные таможенные платежи", - говорится в сообщении.
В результате махинаций подозреваемого государственный бюджет понес убытки на общую сумму более 350 тысяч гривен. Также устанавливается причастность других лиц. Следственные действия продолжаются.
В случае доказательства вины, таможеннику грозит срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Также сообщалось, что в Херсонском аэропорту разоблачили таможенников, которые "зарабатывали" до $4 тысяч за смену
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