Боевики обстреляли Орехово из минометов

17 февраля вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов

17 февраля вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов

Как сообщили RegioNews, в штабе ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов по нашим позициям, а именно: - рядом с населенным пунктом Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;

- два раза неподалеку Павлополя - из миномета калибра 82 мм - 7 мин, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Песков - с автоматических станковых гранатометов;

- в районе Водяного - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов и крупнокалиберного пулемета;

- рядом с Березовым - с станковой противотанкового гранатомета - 8 выстрелов. Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял защитников Орехового, выпустив по нашим позициям 3 мин со 120-мм миномета, 4 мины с миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета. Вчера, 17 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

.