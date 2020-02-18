Боевики обстреляли Орехово из минометов
Как сообщили RegioNews, в штабе ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов по нашим позициям, а именно:
- рядом с населенным пунктом Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;
- два раза неподалеку Павлополя - из миномета калибра 82 мм - 7 мин, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Песков - с автоматических станковых гранатометов;
- в районе Водяного - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов и крупнокалиберного пулемета;
- рядом с Березовым - с станковой противотанкового гранатомета - 8 выстрелов.
Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял защитников Орехового, выпустив по нашим позициям 3 мин со 120-мм миномета, 4 мины с миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета.
Вчера, 17 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.
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