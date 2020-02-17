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17 февраля 2020, 19:50 15

За две недели украинцы получили "дешевых кредитов” на почти 27 млн гривен

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17 февраля 2020, 19:50 15
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За первые дни работы государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%” украинцы уже получили 27,1 млн гривен
Фото: Ощадбанк. Экономическая правда
За первые дни работы государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%” украинцы уже получили 27,1 млн гривен

Об этом написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на странице в соцсети Facebook, передает RegioNews.

"Украинцы за 2 недели получили всего 27,1 млн гривен по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". В работе еще 2500 заявок”, - сообщил он.

По словам Гончарука, на этой неделе правительство начнет всеукраинский учебный тур для предпринимателей, которые захотят пройти комплексное бесплатное обучение по повышению своих бизнес-компетенций.

Как известно, программа кредитов 5-7-9% заработала с 1 февраля 2020 года. По словам министра экономики Тимофея Милованова, государство не будет регулировать проценты по кредитам в банках, а будет компенсировать им разницу, чтобы предприниматель в результате выплачивал меньше. Кроме того, банки сами решают, кому давать кредиты.

В свою очередь, государство будет проверять выполнил ли предприниматель все условия программы. Об участии в правительственной программе сообщили "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк".

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк планирует запустить программу на 200 млн долларов для поддержки роста сельского хозяйства в Украине.


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