Мининфраструктуры анонсировало регулярные междугородние авиарейсы
С апреля 2020 года в Украине появятся новые регулярные авиарейсы Николаев – Киев и еще между шестью украинскими городами
С апреля 2020 года в Украине появятся новые регулярные авиарейсы Николаев – Киев и еще между шестью украинскими городами
Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры, передает RegioNews.
"Политика Мининфраструктуры по развитию внутреннего авиасообщения находит поддержку у авиакомпаний. С 18 мая начнутся регулярные рейсы из Николаева в Киев", - отметили в министерстве.
Билеты уже продают по цене от 619 грн.
Также отмечается, что с апреля должны начаться регулярные рейсы одной из авиакомпаний сразу между шестью городами Украины – Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом, а в ноябре этого года также можно будет полететь в Ивано-Франковск.
Напомним, в июле 2019 года в селе под Оржицей (Полтавская область) на поле пшеницы упал самодельный легкомоторный самолет, за что один пилот погиб, второй — получил травмы.
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