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17 февраля 2020, 19:20 7

Aka Железяка: хакеры заменили биографию мэра Черкасс

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17 февраля 2020, 19:20 7
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Неизвестные взломали сайт Черкасского городского совета и внесли изменения в биографию мэра города Анатолия Бондаренко
Фото: Антатолий Бондаренко. Фотограф Артем Кивак
Неизвестные взломали сайт Черкасского городского совета и внесли изменения в биографию мэра города Анатолия Бондаренко

Об этом сообщил местный житель Сергей Костенко, который заметил изменения, передает RegioNews.

"Какие-то нехорошие люди взломали сайт горсовета и выложили обновленную биографию мэра. Ее правда теперь вообще убрали с сайта, но скрины не горят. Но можно было бы и веселее”, - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

В биографии городского головы добавили разную "веселую” информацию. В тексте перечислили ряд скандалов, в которые попадал Анатолий Бондаренко, среди которых открытие уголовных производств и назначение на должности своих однопартийцев.

"По словам однопартийцев, Анатолий быстро вошел в курс дел и начал профессионально осваивать средства партии, выделенные на развитие нашего региона. Кроме того, как член постоянной комиссии по вопросам экологии и природопользования, он добросовестно прогулял 86% заседаний комиссии. По слухам, во времена прогулов молодой идеалист Анатолий вел дискуссии с семилетней Гретой Тунберг отношении экологических проблем области”, - написали хакеры.

Отметим, в настоящий момент сайт горсовета не работает.

Напомним, Бондаренко выиграл на выборах мэра в 2015 году. Он набрал 29 594 голосов, а его оппонент Сергей Одарич - 27 553.


Україна черкаси мер бондаренко хакери біографія
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