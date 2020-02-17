Aka Железяка: хакеры заменили биографию мэра Черкасс
Об этом сообщил местный житель Сергей Костенко, который заметил изменения, передает RegioNews.
"Какие-то нехорошие люди взломали сайт горсовета и выложили обновленную биографию мэра. Ее правда теперь вообще убрали с сайта, но скрины не горят. Но можно было бы и веселее”, - написал он на своей странице в соцсети Facebook.
В биографии городского головы добавили разную "веселую” информацию. В тексте перечислили ряд скандалов, в которые попадал Анатолий Бондаренко, среди которых открытие уголовных производств и назначение на должности своих однопартийцев.
"По словам однопартийцев, Анатолий быстро вошел в курс дел и начал профессионально осваивать средства партии, выделенные на развитие нашего региона. Кроме того, как член постоянной комиссии по вопросам экологии и природопользования, он добросовестно прогулял 86% заседаний комиссии. По слухам, во времена прогулов молодой идеалист Анатолий вел дискуссии с семилетней Гретой Тунберг отношении экологических проблем области”, - написали хакеры.
Отметим, в настоящий момент сайт горсовета не работает.
Напомним, Бондаренко выиграл на выборах мэра в 2015 году. Он набрал 29 594 голосов, а его оппонент Сергей Одарич - 27 553.
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