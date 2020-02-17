В Чернигове объявили тендер на строительство автодороги
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговскую городскую раду.
Тендер объявлен в системе публичных закупок PROZORRO. Максимальная цена закупки 115,8 млн грн., из них 60 млн грн. - финансирование государственного бюджета.
Как проинформировали в управлении жилищно-коммунального хозяйства Черниговского городского совета, проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью более 1,8 км. Из них 591 м - строительство полностью новой дороги, которая проходит вдоль территории ООО "Черниговшерсть" и еще двух предприятий. Именно она должна соединить ул. Ивана Мазепы с жилым районом "Шерстянка". Выходит эта дорога на парковую аллею, которая соединяет вул. Самоквасова и вул. Текстильщиков.
Также до проекта входит реконструкция участков существующих дорог, которые с обоих концов является продолжением той, что строится. А именно, 336 м - по парку "Сказка", 586 м - по улице Ивана Мазепы и 317 м по вул. Ушинского. Согласно проектной документации работы рассчитаны на 2 года. Выполнять их будут поэтапно.
Общественные слушания, на которых обсуждалось строительство упомянутой автодороги, проходило еще в конце 2017 года. Как рассказал руководитель городского управления ЖКХ Ярослав Куц, окончательный проект разработан в прошлом году.
"В этом году в сезон хотим выполнить все подготовительные работы, планируем прорезать дорогу, то есть в нижнем слое выполнить асфальтовое покрытие, чтобы туда уже можно было ездить", - отметил он.
Новая дорога будет иметь две полосы движения шириной по 3,5 м каждая. Вдоль нее предусмотрены полноценные тротуары, остановки общественного транспорта и другая необходимая инфраструктура.
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