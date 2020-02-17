В Чернигове объявили тендер на строительство автодороги

Сегодня, 17 февраля, Управление ЖКХ Черниговского городского совета объявило тендер на строительство автомобильной дороги для подъезда по улице Ивана Мазепы до жилого района на вул. Текстильщиков. Проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог протяженностью более 1,8 км, стоимость его 115 млн гривен.

Фото с сайта Черниговского городского совета

Сегодня, 17 февраля, Управление ЖКХ Черниговского городского совета объявило тендер на строительство автомобильной дороги для подъезда по улице Ивана Мазепы до жилого района на вул. Текстильщиков. Проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог протяженностью более 1,8 км, стоимость его 115 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговскую городскую раду.

Тендер объявлен в системе публичных закупок PROZORRO. Максимальная цена закупки 115,8 млн грн., из них 60 млн грн. - финансирование государственного бюджета.

Как проинформировали в управлении жилищно-коммунального хозяйства Черниговского городского совета, проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью более 1,8 км. Из них 591 м - строительство полностью новой дороги, которая проходит вдоль территории ООО "Черниговшерсть" и еще двух предприятий. Именно она должна соединить ул. Ивана Мазепы с жилым районом "Шерстянка". Выходит эта дорога на парковую аллею, которая соединяет вул. Самоквасова и вул. Текстильщиков.

Также до проекта входит реконструкция участков существующих дорог, которые с обоих концов является продолжением той, что строится. А именно, 336 м - по парку "Сказка", 586 м - по улице Ивана Мазепы и 317 м по вул. Ушинского. Согласно проектной документации работы рассчитаны на 2 года. Выполнять их будут поэтапно.

Общественные слушания, на которых обсуждалось строительство упомянутой автодороги, проходило еще в конце 2017 года. Как рассказал руководитель городского управления ЖКХ Ярослав Куц, окончательный проект разработан в прошлом году.

"В этом году в сезон хотим выполнить все подготовительные работы, планируем прорезать дорогу, то есть в нижнем слое выполнить асфальтовое покрытие, чтобы туда уже можно было ездить", - отметил он.

Новая дорога будет иметь две полосы движения шириной по 3,5 м каждая. Вдоль нее предусмотрены полноценные тротуары, остановки общественного транспорта и другая необходимая инфраструктура.