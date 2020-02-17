Ровенская больница переплатила 19 миллионов за оборудование

Открыто уголовное производство по факту закупки городской больницей Ровно медицинского оборудования по существенно завышенной цене. Финансовые махинации обнаружили правоохранители, исследовав материалы, размещенные на сайте госзакупок "ProZorro"

Открыто уголовное производство по факту закупки городской больницей Ровно медицинского оборудования по существенно завышенной цене. Финансовые махинации обнаружили правоохранители, исследовав материалы, размещенные на сайте госзакупок "ProZorro"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Ровенской области.

Предварительно известно, что в 2017 году должностные лица Ровенской городской больницы закупили в отделение кардиологии европейскую аппаратуру по цене, превышающей его декларируемую стоимость более чем в 4 раза. При этом, согласно законодательству, максимальный размер наценки не должен превышать 10%.

Таким образом Ровенская городская больница переплатила 19 миллионов бюджетных средств за импортируемое оборудование.

По факту растраты крупной суммы бюджетных средств работниками больницы в прокуратуре начали досудебное расследование.