Депутаты продолжат рассматривать законопроект об открытом рынке земли
Об этом говорится в повестке дня ВР, передает RegioNews.
Согласно ей, депутаты планируют продолжить рассмотрение законопроекта 2178-10 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Кроме того, предполагается рассмотреть во втором чтении законопроект №2500 о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции".
Как известно, Верховная Рада во время заседания 13 ноября приняла в первом чтении депутатский законопроект 2178-10, который будет вводить рынок земли в Украине. За соответствующее решение проголосовали 240 депутатов. Среди них 227 голосов дали депутаты от "Слуги народа" и 13 внефракционных.
Предполагается, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года. Тогда будет отменен мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.
Законопроект также четко регулирует перечень тех, кто может приобретать права собственности на землю - граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства, в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью отчудить участок в течение года.
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