Кличко взял участие в флешмобе за присоединение Коцюбинского к Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко, народные депутаты и чиновники провели флешмоб в поддержку присоединения поселка Коцюбинское к Киеву. Чиновники сделали фото в футболках с надписью: "Love is ... присоединить Коцюбинское к Киеву"

Мэр Киева Виталий Кличко, народные депутаты и чиновники провели флешмоб в поддержку присоединения поселка Коцюбинское к Киеву. Чиновники сделали фото в футболках с надписью: "Love is ... присоединить Коцюбинское к Киеву"

Об этом сообщает движение Чесно.Київ в Facebook, пишет RegioNews. "Мэр Киева Виталий Кличко, народные депутаты и чиновники поддержали присоединение поселка Коцюбинское к Киеву. Сейчас Коцюбинское является анклавом на карте Киева, и для того, чтобы это исправить, не хватает решение Верховной Рады", - говорится в сообщении. Мер Києва Віталій Кличко, народні депутати й посадовці підтримали приєднання селища Коцюбинське до Києва. (деталі за... Опубліковано ЧЕСНО. Київ Понеділок, 17 лютого 2020 р.

Как отметила прессекретар мэра Киева Оксана Зиновьева, Киевский городской совет от имени мэра Кличко 30 января 2020 обратился в Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства с предложением присоединить поселок Коцюбинское к городу Киеву. Мэр в обращении отмечает, что пгт. Коцюбинское фактически является анклавом на территории столицы и де-факто - еще одним районом Киева. Еще в сентябре 2018 Киевский городской совет принял обращение к Верховной Раде Украины о присоединении поселка городского типа Коцюбинское к Киеву.

.