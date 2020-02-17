В Тернополе 30% расходов на питание в детсадах покроет городской бюджет

Родители дошкольников, посещающих детские сады, будут оплачивать за их питание 70% стоимости. Остальные 30% будет платить Тернопольский городской совет.

Фото с сайта Новая украинская школа

Родители дошкольников, посещающих детские сады, будут оплачивать за их питание 70% стоимости. Остальные 30% будет платить Тернопольский городской совет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Как поясняют в управлении образования и науки, размер платы за питание детей в дошкольных учебных заведениях устанавливается один раз в год с учетом режима работы учреждения и мониторинга цен на социально значимые товары.

Полная стоимость питания одного ребенка в день в 2020 году установлено на уровне:

— 26 грн. в младших группах со сроком пребыванием детей 10 часов. 30 мин., 12 часов, с учетом 30% плата будет составлять 18 грн.

— 28 грн. в младших группах с круглосуточным пребыванием детей, с учетом 30% плата будет составлять 20 грн.

— 33 грн. в дошкольных группах со сроком пребывания детей 10 часов. 30 мин., 12 часов, с учетом 30% плата будет составлять 24 грн.

— 35 грн. в дошкольных группах с круглосуточным пребыванием детей, с учетом 30% плата составит 26 грн.

Соответствующее решение "Об установлении платы за питание и порядок начисления родительской платы в учреждениях дошкольного образования Тернопольского городского совета" было принято 13 февраля 2020 года на заседании исполнительного комитета.

Льготные условия оплаты питания детей в учреждениях дошкольного образования для многодетных и малообеспеченных семей и других категорий, требующих социальной поддержки, предоставляются по решению органа местного самоуправления за счет средств местного бюджета.