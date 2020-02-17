В Тернополе 30% расходов на питание в детсадах покроет городской бюджет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.
Как поясняют в управлении образования и науки, размер платы за питание детей в дошкольных учебных заведениях устанавливается один раз в год с учетом режима работы учреждения и мониторинга цен на социально значимые товары.
Полная стоимость питания одного ребенка в день в 2020 году установлено на уровне:
— 26 грн. в младших группах со сроком пребыванием детей 10 часов. 30 мин., 12 часов, с учетом 30% плата будет составлять 18 грн.
— 28 грн. в младших группах с круглосуточным пребыванием детей, с учетом 30% плата будет составлять 20 грн.
— 33 грн. в дошкольных группах со сроком пребывания детей 10 часов. 30 мин., 12 часов, с учетом 30% плата будет составлять 24 грн.
— 35 грн. в дошкольных группах с круглосуточным пребыванием детей, с учетом 30% плата составит 26 грн.
Соответствующее решение "Об установлении платы за питание и порядок начисления родительской платы в учреждениях дошкольного образования Тернопольского городского совета" было принято 13 февраля 2020 года на заседании исполнительного комитета.
Льготные условия оплаты питания детей в учреждениях дошкольного образования для многодетных и малообеспеченных семей и других категорий, требующих социальной поддержки, предоставляются по решению органа местного самоуправления за счет средств местного бюджета.
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