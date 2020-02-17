В Крыму ФСБ задержала члена добровольческого батальона

В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Черноморского района по подозрению в участии в добровольческом батальоне им Номана Челебиджихана.

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В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Черноморского района по подозрению в участии в добровольческом батальоне им Номана Челебиджихана.

Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ, пишет RegioNews.

ФСБ подозревает его в "участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации" (часть 2 статьи 208 Уголовного кодекса РФ).

По версии спецслужб, подозреваемый в 2016 году вступил в крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана, но позже вернулся в Крым. После задержания суд арестовал подозреваемого

По информации крымской адвокатки Лили Гемеджи, сообщают Ґрати, речь идет о 55-летнем крымском татарине Наримане Межмединове, задержанном более недели назад. Основатель батальона Номана Челебиджихана, бизнесмен Ленур Ислямов опроверг участие Нежмудинова в его формировании. По его словам, что в батальоне участники такого возраста не состояли.

В свою очередь прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство из-за задержания и ареста жителя аннексированного полуострова

"Начато уголовное производство по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины по факту незаконного лишения свободы гражданина Украины на территории временно оккупированного полуострова", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что досудебное расследование ведет управление Нацполиции в АР Крым и Севастополе.

Справка: батальон имени Номана Челибиджихана — формирование, созданное Ленуром Ислямовым в 2016 году. В его состав вошли участники акции "Гражданская блокада Крыма", который выступали за прекращение товарных поставок в Крым с материковой Украины и блокировали пропускные пункты с сентября 2015 года. Батальон не зарегистрирован, Министерство обороны Украины отказало на просьбы Ислямова присвоить формированию официальный статус.