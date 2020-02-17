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17 февраля 2020, 18:21 7

ГАСИ объявила ультиматум строителям дорог

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17 февраля 2020, 18:21 7
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ГАСИ не будет принимать в эксплуатацию дороги, которые построены с нарушениями строительных норм и стандартов до тех пор, пока заказчики и подрядчики строительства не выполнят свою работу профессионально и качественно
Фото: Разбитые дороги: ДАБИ
ГАСИ не будет принимать в эксплуатацию дороги, которые построены с нарушениями строительных норм и стандартов до тех пор, пока заказчики и подрядчики строительства не выполнят свою работу профессионально и качественно

Об этом сообщает прессслужба ГАСИ, передает RegioNews.

Госархстройинспекция отмечает проблемы капитального ремонта дорог в Украине. В качестве примера ведомство приводит ненадлежащий ремонт в Ровенской области.

Проблему заметили на Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией полномочий Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины относительно разрешительных процедур.

Сейчас эксперты рассматривают фотографии объектов перед принятием в эксплуатацию, чтобы понимать реальное состояние, в котором находится объект, чтобы не допустить принятия в эксплуатацию недостроенных объектов или объектов, построенных с нарушениями.

"На фото из Ровенской области заметно следующие нарушения: проседание асфальтового покрытия, некачественное примыкание асфальтового покрытия к решетке дождевой канализации (что приведет к разрушению дороги), наличие трещин на недавно уложенном асфальтовом покрытии, некачественное примыкание существующей дороги с отремонтированной, отсутствие дорожной разметки, некачественно организовано отведение дождевой воды с дорожного покрытия (в результате чего вода скапливается под бордюрами), а также выполнено с нарушениями понижения бордюров на пешеходных переходах”, - говорится в сообщении

Напомним, ранее сообщалось, что Сумская область может получить около 2 миллиардов гривен на ремонт дорог.


Україна дороги дабі будівництво асфальт
Сумская область получит 2 миллиарда на дороги, если найдет 4 миллиона на проект
17 февраля 2020, 17:25
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