ГАСИ объявила ультиматум строителям дорог
Об этом сообщает прессслужба ГАСИ, передает RegioNews.
Госархстройинспекция отмечает проблемы капитального ремонта дорог в Украине. В качестве примера ведомство приводит ненадлежащий ремонт в Ровенской области.
Проблему заметили на Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией полномочий Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины относительно разрешительных процедур.
Сейчас эксперты рассматривают фотографии объектов перед принятием в эксплуатацию, чтобы понимать реальное состояние, в котором находится объект, чтобы не допустить принятия в эксплуатацию недостроенных объектов или объектов, построенных с нарушениями.
"На фото из Ровенской области заметно следующие нарушения: проседание асфальтового покрытия, некачественное примыкание асфальтового покрытия к решетке дождевой канализации (что приведет к разрушению дороги), наличие трещин на недавно уложенном асфальтовом покрытии, некачественное примыкание существующей дороги с отремонтированной, отсутствие дорожной разметки, некачественно организовано отведение дождевой воды с дорожного покрытия (в результате чего вода скапливается под бордюрами), а также выполнено с нарушениями понижения бордюров на пешеходных переходах”, - говорится в сообщении
Напомним, ранее сообщалось, что Сумская область может получить около 2 миллиардов гривен на ремонт дорог.
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