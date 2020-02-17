ГАСИ объявила ультиматум строителям дорог

ГАСИ не будет принимать в эксплуатацию дороги, которые построены с нарушениями строительных норм и стандартов до тех пор, пока заказчики и подрядчики строительства не выполнят свою работу профессионально и качественно

Фото: Разбитые дороги: ДАБИ

ГАСИ не будет принимать в эксплуатацию дороги, которые построены с нарушениями строительных норм и стандартов до тех пор, пока заказчики и подрядчики строительства не выполнят свою работу профессионально и качественно

Об этом сообщает прессслужба ГАСИ, передает RegioNews. Госархстройинспекция отмечает проблемы капитального ремонта дорог в Украине. В качестве примера ведомство приводит ненадлежащий ремонт в Ровенской области. Проблему заметили на Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией полномочий Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины относительно разрешительных процедур. Сейчас эксперты рассматривают фотографии объектов перед принятием в эксплуатацию, чтобы понимать реальное состояние, в котором находится объект, чтобы не допустить принятия в эксплуатацию недостроенных объектов или объектов, построенных с нарушениями. "На фото из Ровенской области заметно следующие нарушения: проседание асфальтового покрытия, некачественное примыкание асфальтового покрытия к решетке дождевой канализации (что приведет к разрушению дороги), наличие трещин на недавно уложенном асфальтовом покрытии, некачественное примыкание существующей дороги с отремонтированной, отсутствие дорожной разметки, некачественно организовано отведение дождевой воды с дорожного покрытия (в результате чего вода скапливается под бордюрами), а также выполнено с нарушениями понижения бордюров на пешеходных переходах”, - говорится в сообщении Напомним, ранее сообщалось, что Сумская область может получить около 2 миллиардов гривен на ремонт дорог.

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