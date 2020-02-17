Госбюро расследований возбудило очередное дело в отношении Майдана

Государственное бюро расследований возбудило новое уголовное производство в рамках расследования дел Майдана

Фото: Расстрел Майдана. Getty Images

Государственное бюро расследований возбудило новое уголовное производство в рамках расследования дел Майдана

Об этом на брифинге заявил следователь Госбюро Александр Чорноблавский, передает RegioNews.

Он отметил, что за последнюю неделю было зарегистрировано еще одно уголовное дело.



"Внесены сведения в ЕРДР в ходе проведения служебного расследования именно майдановских дел", - пояснил Чорноблавский. Однако, он не уточнил сути производства.



По его словам, на сегодня еще не завершилась передача дел Майдана из Офиса генерального прокурора, а уголовные производства по убийствам насчитывают более 4,5 тысячи томов. Кроме того, Государственное бюро принимает не только майдановские дела относительно событий в Киеве, а и в регионах Украины.



Чорноблавский рассказал, что в последнее время четыре человека отказались от статуса потерпевших.



"Поступают официальные заявления от потерпевших... Мы знаем, что человека 18 февраля забрали на инвалидной коляске в реанимацию, но он не считает себя потерпевшим", - заявил Чорноблавський.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 февраля в Киеве пройдет марш памяти и панихида в честь Героев Небесной сотни и всех борцов, которые отдали свою жизнь за независимость Украины, отстаивая права и свободы человека.