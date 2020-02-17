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17 февраля 2020, 17:51 8

Госбюро расследований возбудило очередное дело в отношении Майдана

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17 февраля 2020, 17:51 8
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Государственное бюро расследований возбудило новое уголовное производство в рамках расследования дел Майдана
Фото: Расстрел Майдана. Getty Images
Государственное бюро расследований возбудило новое уголовное производство в рамках расследования дел Майдана

Об этом на брифинге заявил следователь Госбюро Александр Чорноблавский, передает RegioNews.

Он отметил, что за последнюю неделю было зарегистрировано еще одно уголовное дело.

"Внесены сведения в ЕРДР в ходе проведения служебного расследования именно майдановских дел", - пояснил Чорноблавский. Однако, он не уточнил сути производства.

По его словам, на сегодня еще не завершилась передача дел Майдана из Офиса генерального прокурора, а уголовные производства по убийствам насчитывают более 4,5 тысячи томов. Кроме того, Государственное бюро принимает не только майдановские дела относительно событий в Киеве, а и в регионах Украины.

Чорноблавский рассказал, что в последнее время четыре человека отказались от статуса потерпевших.

"Поступают официальные заявления от потерпевших... Мы знаем, что человека 18 февраля забрали на инвалидной коляске в реанимацию, но он не считает себя потерпевшим", - заявил Чорноблавський.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 февраля в Киеве пройдет марш памяти и панихида в честь Героев Небесной сотни и всех борцов, которые отдали свою жизнь за независимость Украины, отстаивая права и свободы человека.


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