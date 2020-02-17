В Ровно фирма экс-депутата срубила деревья на 50 тысяч гривен

На улице Льнокомбинатовской в Ровно срубили 13 каштанов и акацию. На их месте будут расти кусты на новой АЗС

На улице Льнокомбинатовской в Ровно срубили 13 каштанов и акацию. На их месте будут расти кусты на новой АЗС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Ровно Вечернее. Как рассказал пресс-секретарь городского головы Николай Прокопчук, сделала это компания "ОЛАС": "Компания занимается строительством АЗС и небольшого автосервиса, поэтому обустраивает въезд. Срезание деревьев произошло законно. Выезжала комиссия, которая оценила их стоимость в 52,2 тысячи гривен. Фирма уже компенсировала стоимость деревьев и имеет их месте высадить кусты", - сообщил Николай Прокопчук. Добавим, что учредителем компании "ОЛАС" является известный бизнесмен Руслан Мальованый. Он был депутатом Ровенского городского совета от "Батькивщины".

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