ВО "Платформа Громад" презентовали в Косовском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на facebook страницу организации.
Как отмечают основатели объединения, в состав политсилы могут входить активные жители области, которые готовы отбросить "большую политику" и на местах делать все для улучшения жизни общин и граждан.
"Мы видим в новой политической организации "Платформа Громад" ту политическую силу, которая предлагает идти с низу от гражданина, за семью, объединенную громаду к Соборной Украине. Она предлагает формат работы, который связан с децентрализацией, с местным самоуправления, с поддержкой объединенных территориальных громад. И в этом ее отличие от других политических сил", - сказал депутат Ивано-Франковского облсовета Дмитрий Дзвинчук.
Главные постулаты платформы – свободный человек, состоятельная семья, сильная община и Соборная Украина. Приглашенные на презентацию говорят, что задекларированные цели объединения им нравятся.
Стоит добавить, что возглавил политическую партию "Всеукраинское объединение "Платформа Громад" Олег Гончарук. Он был председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации с сентября 2014 года до июня 2019-го года. Пока он остается депутатом Ивано-Франковского облсовета, является председателем фракции БПП "Солидарность".
По данным системы Opendatabot до недавнего времени партия "Всеукраинское объединение "Платформа Громад" имела другое название – "Народная правда". Ее возглавлял Артем Дубров, а с ноября 2019-го изменилось название, адрес и руководитель организации.
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