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17 февраля 2020, 17:25 1

ВО "Платформа Громад" презентовали в Косовском районе

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17 февраля 2020, 17:25 1
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Всеукраинское объединение "Платформа Громад" представили в Косовском районе. Организация заявила о себе в конце прошлого года, с тех пор проводит мероприятия в разных населенных пунктах Ивано-Франковской области.
Олег Гончарук. Фото из facebook страницы организации
Всеукраинское объединение "Платформа Громад" представили в Косовском районе. Организация заявила о себе в конце прошлого года, с тех пор проводит мероприятия в разных населенных пунктах Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на facebook страницу организации.

Как отмечают основатели объединения, в состав политсилы могут входить активные жители области, которые готовы отбросить "большую политику" и на местах делать все для улучшения жизни общин и граждан.

"Мы видим в новой политической организации "Платформа Громад" ту политическую силу, которая предлагает идти с низу от гражданина, за семью, объединенную громаду к Соборной Украине. Она предлагает формат работы, который связан с децентрализацией, с местным самоуправления, с поддержкой объединенных территориальных громад. И в этом ее отличие от других политических сил", - сказал депутат Ивано-Франковского облсовета Дмитрий Дзвинчук.

Главные постулаты платформы – свободный человек, состоятельная семья, сильная община и Соборная Украина. Приглашенные на презентацию говорят, что задекларированные цели объединения им нравятся.

Стоит добавить, что возглавил политическую партию "Всеукраинское объединение "Платформа Громад" Олег Гончарук. Он был председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации с сентября 2014 года до июня 2019-го года. Пока он остается депутатом Ивано-Франковского облсовета, является председателем фракции БПП "Солидарность".

По данным системы Opendatabot до недавнего времени партия "Всеукраинское объединение "Платформа Громад" имела другое название – "Народная правда". Ее возглавлял Артем Дубров, а с ноября 2019-го изменилось название, адрес и руководитель организации.


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