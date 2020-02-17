Денисова обратилась к Москальковой из-за незаконного задержания рыбаков и крымчанина

Россия продолжает незаконно удерживать украинцев на временно оккупированной территории Крымского полуострова и не сообщает об арестах украинским властям

Фото: ФСБ России. Скриншот

Россия продолжает незаконно удерживать украинцев на временно оккупированной территории Крымского полуострова и не сообщает об арестах украинским властям

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает RegioNews.

"4 февраля 2020 года решением "Киевского районного суда" был незаконно арестован крымский татарин Нариман Межмединов. Об этом задержании стало известно только сегодня из сообщения "пресс-службы управления ФСБ по Крыму и г. Севастополю". 15 февраля 2020 года "пограничное управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации" задержало в Азовском море судно с гражданами Украины на борту. Официальные сообщения относительно подтверждения анкетных данных и процессуального статуса также отсутствуют", - написала она на странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что Денисова обращается к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с требованием предоставить официальные данные о задержанных граждан Украины, в частности их полные анкетные данные, основания задержания и процессуальный статус.

Напомним, утром 17 февраля стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали в оккупированном Крыму местного жителя.

Позже стало известно, что задержанному Нариману Межмединову 55 лет. По версии следствия, его обвиняют в том, что летом 2016 года он поехал на подконтрольную правительству часть Украины, где якобы вступил в ряды "крымскотатарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана". Однако, официально этот батальон так и не создали.

Как сообщал RegioNews, сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму задержали судно с четырьмя гражданами Украины на борту . Утверждалось, что рыбаки были без документов и якобы занимались незаконным выловом рыбы.