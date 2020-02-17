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17 февраля 2020, 17:22 1

Заместитель начальника Менской колонии таки будет сидеть в тюрьме

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17 февраля 2020, 17:22 1
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Прокуратура отстояла в Верховном суде приговор для первого заместителя начальника Менской исправительной колонии - 5 лет лишения свободы. В свое время в этой колонии сидели бывший генпрокурор Юрий Луценко, судья-колядник Игорь Зварич и осужденный за убийство журналиста Георгия Гонгадзе Алексей Пукач
Прокуратура отстояла в Верховном суде приговор для первого заместителя начальника Менской исправительной колонии - 5 лет лишения свободы. В свое время в этой колонии сидели бывший генпрокурор Юрий Луценко, судья-колядник Игорь Зварич и осужденный за убийство журналиста Георгия Гонгадзе Алексей Пукач

Об этом информирует Regionews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.

Прокуратура отстояла в Верховном суде приговор для первого заместителя начальника Менской исправительной колонии Черниговской области - он признан виновным в получении неправомерной выгоды и приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества. Следовательно, в удовлетворении кассационной жалобы осужденного и его защитника было отказано.

По версии следствия, указанное лицо требовало и получала от осужденных деньги за положительное решение вопроса о применении поощрительных норм к заключенным.


#Менська колонія
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