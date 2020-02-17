В Киеве тестируют Kyiv Smart Card
Об этом сообщила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник, пишет RegioNews.
"Билет, "не привязан" к определенному виду транспорта. Каждый пассажир, исходя из необходимой ему количества поездок в месяц, может не только контролировать собственные транспортные расходы, но и экономить на стоимости каждой поездки. С этой целью разработана новая гамма проездных билетов. Например, пассажир пользуется метро и троллейбусом дважды в день в течение 21-го рабочего дня в месяц. Следовательно, он осуществляет 84 оплаты за проезд. В таком случае ему выгодно приобрести проездной билет на 92 поездки. Стоимость каждой такой поездки составит уже не 8, а 6 грн 25 коп. При этом, 8 поездок остаются "резервными", - пояснила Наталья Мельник.
С 1 апреля будут действовать проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц, стоимостью 290 грн, 390 грн, 575 грн и 770 грн соответственно. Также можно будет приобрести "безлимитные" проездные на все виды общественного транспорта стоимостью 1300 грн.
"Этот вариант может быть наиболее удобным для корпоративного использования, если исполнение должностных обязанностей предполагает интенсивное перемещение по городу в течение дня", - отметила директор Департамента экономики и инвестиций.
По словам Натальи Мельник, впервые вводится в оборот "туристический" проездной билет - со сроком действия в течение 24, 48 и 72 часов с момента активации. Стоить такой билет 100, 150 и 200 грн соответственно.
Одновременно будут действовать карточки Kyiv Smart Card с возможностью пополнения до 50 поездок за один раз. Поездки могут быть использованы на всех видах наземного общественного транспорта. Такое пополнение дает возможность сэкономить до 1,5 грн на каждой поездке.
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