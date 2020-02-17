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17 февраля 2020, 16:50 3

Из Уханя эвакуируют только здоровых украинцев - Минздрав

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17 февраля 2020, 16:50 3
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В самолете, который вывезет граждан Украины из зараженного коронавирусом города Ухань в Китае, не будет человек с симптомами ОРВИ
Фото: Китай, коронавирус. РБК
В самолете, который вывезет граждан Украины из зараженного коронавирусом города Ухань в Китае, не будет человек с симптомами ОРВИ

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 17 февраля, передает RegioNews.

По его словам, это общемировая практика эвакуации людей из карантинных зон.

"Эвакуируются здоровые люди. На борт люди с симптомами острой респираторной болезни не будут допущены", - заявил он.

Граждане Украины будут проходить проверку китайских врачей и украинских после приезда домой. Салон самолета будет разбит на зоны таким образом, чтобы исключить возможность передачи вируса между пассажирами.

Пока речь идет об изоляции 49 граждан Украины и 25 иностранных граждан.

Ляшко отметил, что Украина пока не планирует эвакуировать 23 граждан из круизного лайнера Diamond Princess, находится на карантине у берегов Японии.

"Сейчас мы сосредоточены на эвакуации из карантинной зоны (Ухань - ред.). Возможно, в дальнейшем будем работать над эвакуацией других граждан", - пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы разработали и опробовали собственные тест-системы, которые обнаруживают коронавирус COVID-19.


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