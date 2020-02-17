Во Львовской области более 400 детей нашли новые семьи

В течение 2019 года в семьи устроили 439 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В течение 2019 года в семьи устроили 439 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

"У нас есть положительное сальдо по устройству детей и мы и в дальнейшем будем стараться сохранять эту динамику", - рассказывает начальник службы по делам детей облгосадминистрации Владимир Лис.

В прошлом году в области усыновили 47 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них до 1 года – 10 детей, 1-2 года – 9 детей, 3-5 лет – 11 детей, 6-10 лет – 11 детей, 11-17 лет – 6 детей. Семеро детей в возрасте 10-17 лет усыновлены иностранными гражданами США, Канады, Италии.

Создано 7 приемных семей, в которые на воспитание и совместное проживание устроено 13 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 21 ребенок устроен в новые дома семейного типа. В функционирующие детские дома семейного типа и приемные семьи устроили 24 детей.

В области функционирует 36 детских домов семейного типа и 84 приемные семьи, в которых воспитываются и проживают 392 ребенка-сироты и дети, лишенные родительской опеки. А также 3 патронатные семьи, в которых находятся четверо детей.