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17 февраля 2020, 16:00 6

В Черниговском районе предупредили межконфессиональный конфликт

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17 февраля 2020, 16:00 6
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В селе Припутни Ичнянского района полицейские предупредили конфликт между гражданами, которые разделились в своих религиозных симпатиях.
В селе Припутни Ичнянского района полицейские предупредили конфликт между гражданами, которые разделились в своих религиозных симпатиях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полицию Черниговской области.

16 февраля в полицию обратился житель села Припутни Ичнянского района. Сообщил, что возле местной церкви ему нанесли телесные повреждения.

Правоохранители установили, что утром того же дня заявитель с представителями религиозной общины Православной церкви Украины пришел на территорию храма "Рождества Богородицы" в селе Припутни, чтобы зачитать выписку из Государственного реестра об изменении религиозного подчинения общины. Со слов священнослужителя, на входе в храм их встретил священник Украинской Православной церкви Московского патриархата и другие жители села, один из которых якобы нанес заявителю удар головой в лицо.

Жители села разделились в своих религиозных симпатиях на два противоположных лагеря. Часть прихожан поддерживает переход к Православной церкви Украины, другая предпочитает остаться в составе УПЦ МП. Правоохранители поддерживают общественный порядок в населенном пункте.

Информация о событии внесена в единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство за частью 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Нарушение карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Продолжается досудебное расследование.


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