Полицейского, устроившего смертельное ДТП в Броварах, уволили со службы
Приказ об увольнении 17 февраля подписал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов
Приказ об увольнении 17 февраля подписал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции в Киевской области.
"За нарушение служебной дисциплины, за совершение ДТП с тяжелыми последствиями, за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, за непредоставление первой медицинской помощи потерпевшему, сегодня, 17 февраля, по приказу начальника Главного управления полиции Киевской области Андрея Небытов работник полка полиции особого назначения уволен с НПУ", - говорится в сообщении.
Как уже сообщало RegioNews , под Киевом за пьяное ДТП задержан полковник полиции особого назначения. Полицейский сбил двоих человек, один из которых погиб, а второй – в больнице.
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