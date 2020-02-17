Первая смерть от гриппа в 2020 в Кировоградской области: умер мужчина

В регионе зафиксировали первый в этом году летальный случай от вирусной инфекции

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В регионе зафиксировали первый в этом году летальный случай от вирусной инфекции

Об этом RegioNews сообщили в Кировоградском областном лабораторном центре. В больнице Светлодарского района от осложнений респираторного заболевания скончался мужчина. По данным медиков, 53-летний мужчина имел сопутствующие хронические болезни и не был привит от гриппа. В центре отметили, что также было лабораторно подтверждено два вируса гриппа типа А: у мужчины из Кропивницкого и женщины из Устиновского района. У них также не было прививок от гриппа. Всего в этом зимнем сезоне в Кировоградской области по поводу ОРВИ за медицинской помощью в учреждения здравоохранения области обратилось 5266 жителей области, что на 163 случая меньше, чем на предыдущей неделе, из них 64% детей. Кроме того, превышение эпидемического порога уменьшается и составляет уже 19,9%. Напомним, по данным Министерства охраны здоровья Украины с 3 по 9 февраля в стране зафиксировано восемь летальных случаев от гриппа. Кроме того, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 283 тысяч 656 человек, из них 65,6% - дети.

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