Жители Керчи принесли еду захваченным в Азовском море рыбакам
Об єтом сообщает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.
"Они (украинские рыбаки – КР) нормально себя чувствуют, в нормальном состоянии. Плюс ко всему, мы занимаемся юридической поддержкой и квалифицированной помощью. Мы встречались с их родными. Они подписали все обращения", – рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Павел Мельник.
Как утверждает депутат, украинские рыбаки вышли в море без документов.
"Они были без документов все. Отец капитана корабля Максима Терехова уже поехал в Керчь, повез все документы ребятам", – сообщил Мельник.
Напомним, что 15 февраля в Азовском море задержали судно с четырьмя гражданами Украины на борту.
После чего украинских рыбаков арестовали на 10 суток.
Отметим, имена задержанных, предположительно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.
Украинская прокуратура уже открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства.
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