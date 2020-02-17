Жители Керчи принесли еду захваченным в Азовском море рыбакам

Жители Керчи приносили еду в изолятор украинским рыбакам, захваченным в Азовском море 15 февраля. Они сообщили, что арестованные чувствуют себя нормально.

Жители Керчи приносили еду в изолятор украинским рыбакам, захваченным в Азовском море 15 февраля. Они сообщили, что арестованные чувствуют себя нормально.

Об єтом сообщает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.

"Они (украинские рыбаки – КР) нормально себя чувствуют, в нормальном состоянии. Плюс ко всему, мы занимаемся юридической поддержкой и квалифицированной помощью. Мы встречались с их родными. Они подписали все обращения", – рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Павел Мельник.

Как утверждает депутат, украинские рыбаки вышли в море без документов.

"Они были без документов все. Отец капитана корабля Максима Терехова уже поехал в Керчь, повез все документы ребятам", – сообщил Мельник.

Напомним, что 15 февраля в Азовском море задержали судно с четырьмя гражданами Украины на борту.

После чего украинских рыбаков арестовали на 10 суток.

Отметим, имена задержанных, предположительно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Украинская прокуратура уже открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства.