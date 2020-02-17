В Житомирской области с Мемориала Героев российско-украинской войны исчезли флаги
Полицейские начали соответствующие проверки по факту отсутствия флагов на флагштоках у Мемориала Героев российско-украинской войны в городе Малин Житомирской области
Полицейские начали соответствующие проверки по факту отсутствия флагов на флагштоках у Мемориала Героев российско-украинской войны в городе Малин Житомирской области
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
"Полицейские провели обзор памятного знака и окружающей территории. В результате зафиксировали отсутствие на флагштоках трех флагов. Других повреждений самого мемориала и атрибутики не обнаружено ", - говорится в сообщении.
Сейчас начаты проверки обстоятельств исчезновения флагов с флагштоков.
"Подобные действия недопустимы, поэтому реагирования на них полицейских будет адекватным", - отмечают в полиции.
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