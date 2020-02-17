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17 февраля 2020, 14:20 2

Должностных лиц Тернопольской ОГА обвиняют в преступном сговоре

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17 февраля 2020, 14:20 2
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Полицией проводится расследование присвоения бюджетных средств в отношении должностных лиц ООО "Интенсбуд", предприятия, которое выполняло строительные работы на заказ Тернопольской ОГА.
Тернопольская ОГА, фото со страницы Алексея Станько в facebook
Полицией проводится расследование присвоения бюджетных средств в отношении должностных лиц ООО "Интенсбуд", предприятия, которое выполняло строительные работы на заказ Тернопольской ОГА.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на личную страницу в facebook председателя Тернопольской областной организации политической партии "Общественное движение "Волна”" Алексея Станько.

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Тернопольской облгосадминистрации вступили в преступный сговор с представителями подрядных организаций по строительству амбулаторий на территории Тернопольской области с целью хищения бюджетных средств. В результате таких действий интересам государства нанесен ущерб в крупных размерах", - сообщает Станько.

Следственными действиями установлено, что должностные лица ООО "Интенсбуд" осуществили присвоение бюджетных средств путем ненадлежащего выполнения работ. Речь о строительстве амбулатории семейной медицины в с. Вышгородок, Лановецкого района общей стоимостью 7 млн. 830 тыс. грн., в с. Куряне, Бережанского района, общей стоимостью 5 млн. 792 тыс. грн., в с. Почапинци, Тернопольского района, общей стоимостью 5 млн. 745 тыс. грн., в с. Старый город Подгаецкого района общей стоимостью 8 млн. 499 тыс. грн.

С августа 2017 года по нынешний день ООО "Интенсбуд" заключено 12 договоров с бюджетными учреждениями на общую сумму 38 805 209.65 грн.


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