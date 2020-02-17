Должностных лиц Тернопольской ОГА обвиняют в преступном сговоре
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на личную страницу в facebook председателя Тернопольской областной организации политической партии "Общественное движение "Волна”" Алексея Станько.
"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Тернопольской облгосадминистрации вступили в преступный сговор с представителями подрядных организаций по строительству амбулаторий на территории Тернопольской области с целью хищения бюджетных средств. В результате таких действий интересам государства нанесен ущерб в крупных размерах", - сообщает Станько.
Следственными действиями установлено, что должностные лица ООО "Интенсбуд" осуществили присвоение бюджетных средств путем ненадлежащего выполнения работ. Речь о строительстве амбулатории семейной медицины в с. Вышгородок, Лановецкого района общей стоимостью 7 млн. 830 тыс. грн., в с. Куряне, Бережанского района, общей стоимостью 5 млн. 792 тыс. грн., в с. Почапинци, Тернопольского района, общей стоимостью 5 млн. 745 тыс. грн., в с. Старый город Подгаецкого района общей стоимостью 8 млн. 499 тыс. грн.
С августа 2017 года по нынешний день ООО "Интенсбуд" заключено 12 договоров с бюджетными учреждениями на общую сумму 38 805 209.65 грн.
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