В Херсоне организовали митинг против "антиохотничьих" законопроектов

Возле здания Херсонской областной государственной администрации более сотни охотников вышли на акцию протеста против принятия Верховной радой ряда законопроектов.

Фото: Kherson.net

Возле здания Херсонской областной государственной администрации более сотни охотников вышли на акцию протеста против принятия Верховной радой ряда законопроектов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Kherson.net.

Митинг состоялся в понедельник,17 февраля. Люди выступают против принятия в Верховной Раде Украины "зоозащитных" законопроектив №2448, №2232 и №2351, касающихся подготовки собак охотничьих пород к охоте, а также регулирования численности некоторых видов диких животных.

Указанные законопроекты вызвали большой резонанс среди охотников и людей занятых в охотничьем хозяйстве. Митингующие утверждают, что принятие данных законопроектов приведет к ухудшению ситуации в охотничьем хозяйстве и негативно повлияет на животный мир, ограничит деятельность и развитие охотничьего хозяйства, как в Херсонской области, так в целом по Украине.

В противовес зоозащитникам люди заявляют, что охота — это часть системы, регулирующей прирост хищников на определенных территориях, а собаки, участвующие в охоте — верные товарищи!

Митингующие подписала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и спикеру парламента Дмитрию Разумкову.