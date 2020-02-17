Пристайко разъяснил отстранение прокуроров по делу МН17

Отстранение украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы рейса MH17, было связано с ротацией в рамках реформы Генеральной прокуратуры и не должно повлиять на дальнейшее расследование дела

Отстранение украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы рейса MH17, было связано с ротацией в рамках реформы Генеральной прокуратуры и не должно повлиять на дальнейшее расследование дела

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает RegioNews. "Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует при изменении, ротации следователей. Я уверяю вас, что генпрокурор и следователи, которые заняты делом... руководство знает, вопрос рассматривается, но он происходит в контексте нормальной ротации. Не все следователи идут. Есть наработанные материалы", - сказал Пристайко. Также глава МИД Украины отметил, что на данный момент завершилась техническая часть расследования, во время которого было установлено каким именно российским "Буком" был сбит малайзийский самолет. "Суд будет 9 марта. Это уже уголовное дело, техническое дело закончилось. Определенны результаты каким именно российским "Буком" был сбит самолет. Мы подходим к важному уголовному расследованию. Кстати, глава МИД Нидерландов был на заседание 5 министров, чтобы поделиться опытом, как защищать интересы государства в такой катастрофе", - заявил Пристайко. Напомним, ранее нидерландские СМИ сообщили, что все шесть украинских прокуроров по делу МН17 были освобождены от исполнения своих обязанностей в ходе реформы. Сообщалось, что увольнения могут быть серьезным препятствием на пути проведения дальнейшего расследования в отношении других возможных подозреваемых.

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