Пристайко разъяснил отстранение прокуроров по делу МН17
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает RegioNews.
"Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует при изменении, ротации следователей. Я уверяю вас, что генпрокурор и следователи, которые заняты делом... руководство знает, вопрос рассматривается, но он происходит в контексте нормальной ротации. Не все следователи идут. Есть наработанные материалы", - сказал Пристайко.
Также глава МИД Украины отметил, что на данный момент завершилась техническая часть расследования, во время которого было установлено каким именно российским "Буком" был сбит малайзийский самолет.
"Суд будет 9 марта. Это уже уголовное дело, техническое дело закончилось. Определенны результаты каким именно российским "Буком" был сбит самолет. Мы подходим к важному уголовному расследованию. Кстати, глава МИД Нидерландов был на заседание 5 министров, чтобы поделиться опытом, как защищать интересы государства в такой катастрофе", - заявил Пристайко.
Напомним, ранее нидерландские СМИ сообщили, что все шесть украинских прокуроров по делу МН17 были освобождены от исполнения своих обязанностей в ходе реформы. Сообщалось, что увольнения могут быть серьезным препятствием на пути проведения дальнейшего расследования в отношении других возможных подозреваемых.
- 17:30 17 февраля В Жовтневом суде Запорожья отказались рассматривать дело экс-"смотрящего" Анисимова
- 17:28 17 февраля Денисова обратилась к Москальковой из-за незаконного задержания рыбаков и крымчанина
- 17:25 17 февраля Сумская область получит 2 миллиарда на дороги, если найдет 4 миллиона на проект
- 17:25 17 февраля ВО "Платформа Громад" презентовали в Косовском районе
- 17:22 17 февраля Заместитель начальника Менской колонии таки будет сидеть в тюрьме
- 17:06 17 февраля В Киеве тестируют Kyiv Smart Card
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
- 18:19 15 февраля Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло