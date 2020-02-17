Нардепам придется отчитываться за траты в командировках

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков поручил установить законодательную норму, согласно которой депутаты должны будут отчитываться о расходах на проезд во время командировок

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков поручил установить законодательную норму, согласно которой депутаты должны будут отчитываться о расходах на проезд во время командировок

Как информирует RegioNews, об этом Дмитрий Разумков заявил во время заседания согласительного совета парламента 17 февраля. "Я не совсем понимаю, почему на сегодня мы не можем привести в порядок эту норму. Почему в любых организациях, когда у вас есть командировки, вы сообщаете за те средства, которые вам в пределах бюджета предоставляются для транспортных расходов", - заявил Разумков. По его словам, урегулировать вопросы отчетности должен комитет по вопросам регламента и комитет по вопросам налоговой и таможенной политики. Иными словами – депутатам придется привозить чеки и квитанции расходов на транспорт во время командировок. Отчитаться о проделанной работе Разумков попросил на следующем заседании согласительного совета. Напомним, сегодня в ходе заседания совета Разумков также сообщил, когда комитет ВР рассмотрит отчет Кабмина. Также сегодня спикер отчитал парламентариев за их поведения в зале ВР.

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