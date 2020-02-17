Нардепам придется отчитываться за траты в командировках
Как информирует RegioNews, об этом Дмитрий Разумков заявил во время заседания согласительного совета парламента 17 февраля.
"Я не совсем понимаю, почему на сегодня мы не можем привести в порядок эту норму. Почему в любых организациях, когда у вас есть командировки, вы сообщаете за те средства, которые вам в пределах бюджета предоставляются для транспортных расходов", - заявил Разумков.
По его словам, урегулировать вопросы отчетности должен комитет по вопросам регламента и комитет по вопросам налоговой и таможенной политики. Иными словами – депутатам придется привозить чеки и квитанции расходов на транспорт во время командировок.
Отчитаться о проделанной работе Разумков попросил на следующем заседании согласительного совета.
Напомним, сегодня в ходе заседания совета Разумков также сообщил, когда комитет ВР рассмотрит отчет Кабмина.
Также сегодня спикер отчитал парламентариев за их поведения в зале ВР.
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