В Киеве стартовал прием проектов Общественного бюджета-2021

На сайте Общественного бюджета стала доступной возможность добавления предложений для участия в конкурсе проектов. С начала дня уже загружено 2 проекта на общую сумму 225 тысяч гривен

На сайте Общественного бюджета стала доступной возможность добавления предложений для участия в конкурсе проектов. С начала дня уже загружено 2 проекта на общую сумму 225 тысяч гривен

Об этом стало известно из информации на официальном сайте Общественного бюджета, пишет RegioNews. "Общественный бюджет – инструмент активных граждан для изменения города, района к лучшему. Предлагайте свои проекты, присоединяйтесь к командам и голосуйте за другие интересные идеи, объединяйтесь в сообщества. Проекты, которые больше всего поддержат киевляне путем е-голосования, будут реализованы городу под контролем Команд и общественности”, – говорится в сообщении. До этого, 6 февраля 2020 года на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты внесли изменения в Положение об Общественном бюджете города Киева. Представление проектов на Общественный бюджет-2021 должно стартовать 17 февраля и продлится до 11 марта. Голосование будет проходить с 8 мая по 7 июня. На Общественный бюджет-2021 Киев выделит 170 млн гривен. Поддержали новые параметры 80 депутатов Киевсовета. Напомним, что 14 февраля решение Киевсовета с новыми параметрами общественного на 2020 год не было опубликовано в газете "Крещатик”. Таким образом, новые параметры до сих пор не вступили в законную силу.



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