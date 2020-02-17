В Херсонской области массово погибли птицы: специалисты проверяют причины

Жители города Каховка, что на Херсонщини, начали самостоятельно собирать трупы птиц, которые массово погибли в лесу, расположенном рядом с населенным пунктом.

Фото: Facebook

Жители города Каховка, что на Херсонщини, начали самостоятельно собирать трупы птиц, которые массово погибли в лесу, расположенном рядом с населенным пунктом.

Об этом сообщает RegioNews. В начале февраля в соцсетях начали появляться фотографии с мертвыми птицами в лесу, парках и улицах Каховки. Делом занялись представители Госпродпотребслужбы в Херсонской области. Специалисты проверили грани соснового леса и частного сектора Каховки, места несанкционированных свалок твердых бытовых отходов в радиусе 500 метров. Также были опрошены владельцы птиц, проживающие на прилегающей территории, но массовой гибели домашней птицы обнаружено не было. Во время проведения паталогоанатомического вскрытия специалисты обнаружили в телах погибших птиц остатки зерна. Желудки и кишечники птиц были воспалены, что характерно для отравления пестицидами. Чтобы уточнить причину гибели птицы, отобранный материал направили в областную лаборатории для проведения необходимых исследований. Окончательные результаты будут готовы через несколько дней. В то же время жители города решили самостоятельно собрать все трупы птиц, так как плюсовая температура способствует быстрому разложению трупов. "Жители Каховки сами устраивают уборку погибших птиц. Не ожидая спецслужб, которые вряд ли доберутся до соснового бора", - об этом жители Каховки сообщается на своих страницах и в группах в социальной сети Facebook. Опубліковано Online Нова Каховка Неділя, 16 лютого 2020 р.

.