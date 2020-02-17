Во Львове назвали недобросовестных застройщиков

Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля Львова подготовила перечень недобросовестных застройщиков, которые ведут строительство без разрешительных документов.

Фото с сайта Львовского МС

Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля Львова подготовила перечень недобросовестных застройщиков, которые ведут строительство без разрешительных документов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую городскую раду.

ЖК "Форест Хилл" на вул. На Нивах. По информации львовского горсовета, дом построили без документа, который дает право на выполнение работ и с нарушениями градостроительных условий, ДБН и превышением допустимой этажности. Инспекция ГАСК в г. Львове подала в суд на застройщика, исковые требования о сносе этого многоквартирного дома удовлетворено частично. Принято снести самовольно построенные 5-12-й этажи на объекте строительства на вул. На Нивах в г. Львове.

ЖК "Галиция" на вул. Т. Шевченка, 307а. Заказчиком строительства ООО "Каньон" начато строительство трех секций комплекса многоквартирных жилых домов без получения документов на начало выполнения строительных работ, с нарушением градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка и использованием его не по целевому назначению. Инспекцией ГАСК в г. Львове подано в суд исковое заявление о сносе самовольного строительства. Львовским окружным административным судом вынесено решение о сносе трехсекционного многоквартирного жилого дома на вул. Т. Шевченка, 307а.

Сблокированные павильоны на вул. Владимира Великого, 117. Их строят без разрешительных документов и документа, удостоверяющего право пользования земельным участком. Инспекция ГАСК в г. Львове выдала предписание о демонтаже, судебные процессы продолжаются до сих пор.

ЖК "Варшава Хоум" на ул. Варшавская, 22. Застройщик ОО "Наш идеальный город" не имеет градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, документов на право землепользования, разработанного должным образом и утвержденного проекта строительства, а также документов, которые дают право выполнять строительные работы. Это дело находится на рассмотрении в Верховном Суде.

ЖК "Вилла Варшава" на ул. Варшавская, 54. Застройщик также не имеет градостроительных условий и ограничений, оформленного и утвержденного проекта и документа, что позволяет выполнять работы. Инспекцией подано исковое заявление о приведении самовольного строительства на вул. Варшавской, 54 в г. Львове до предыдущего состояния. Решение суда еще не принято.

ЖК "Престиж Умань" на вул. Уманская, 4. На возведение этого ЖК не выдавали градостроительные условия и ограничения, застройщики не разработали проект и не получили документы, дающие право выполнять работы. Решением Львовского окружного административного суда застройщик за свой счет должен снести самовольно построенный объект на вул. Уманская, 4.

Сооружение на ул. Балтийская, 20. Застройщик не получил градостроительные условия и ограничения, документы на право землепользования, не утвердил проект и не получил разрешение на строительные работы. Сейчас дело находится на рассмотрении в Верховном Суде.

ЖК на Лычаковской, 259. Заказчик строительства ООО "Лидер Монолит" не имел градостроительных условий и ограничений, разработанного и утвержденного проекта, а также разрешения на выполнение работ. В соответствии с постановлением Лычаковского районного суда. Львова многоквартирный жилой дом на ул. Лычаковская, 259 в г. Львове было полностью снесен, а земельный участок приведен в первоначальное состояние.

ЖК на вул. Антонича — Майданная. Заказчик строительства — ЗАО "Автогаражний кооператив № 15 Галицкого района Львова", подрядчик: Зао "Ирокс".

Еще два ЖК, которые строятся ПАО "Ирокс" на ул. Тернопольская, 42 и Шевченко, 418 также признали незаконными, поскольку у застройщика отсутствуют градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка и документы, удостоверяющие право собственности или пользования земельным участком.

Факт самовольного строительства выявлены на вул. П. Мирного, 24, площадь которого составляет около 3 тыс. кв. км. Никаких разрешений на реконструкцию или достройку нет. Сейчас осуществляется перекрытие крыши, устанавливаются окна, ведутся строительные работы.

Львовский городской совет подал исковое заявление к ООО "Голубая Лагуна" о приведении земельного участка в первоначальное состояние путем сноса самовольно построенного объекта на вул. Судебной. Суд обязал застройщика снести объект строительства.