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17 февраля 2020, 13:31 3

СБУ заблокировала большую сеть российских "ботоферм"

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17 февраля 2020, 13:31 3
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 "Фермы" работали по всей Украине. Группировка зарегистрировала более восьми тысяч активных аккаунтов для распространения фейков об Украине. Оборудование "ферм" поддерживалось через российские онлайн-сервисы
 "Фермы" работали по всей Украине. Группировка зарегистрировала более восьми тысяч активных аккаунтов для распространения фейков об Украине. Оборудование "ферм" поддерживалось через российские онлайн-сервисы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что телекоммуникационные платформы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в интернете. В общем группировка зарегистрировала более 8 тысяч активных аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательства протестных настроений, запугивания населения, рассылки сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты украинских чиновников", - говорится в сообщении .

Как отметили в СБУ, через аккаунты также распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства.

"Регистрацию аккаунтов в сети интернет осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров. Часть оборудования использовалась злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных "операторов" "Феникс" и "ЛугаКий", которые функционируют на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов.

По информации спецслужбы, этими "услугами" пользовались главари незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР", - добавили в СБУ.


#ботоферми #CБУ
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