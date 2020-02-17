СБУ заблокировала большую сеть российских "ботоферм"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что телекоммуникационные платформы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в интернете. В общем группировка зарегистрировала более 8 тысяч активных аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательства протестных настроений, запугивания населения, рассылки сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты украинских чиновников", - говорится в сообщении .
Как отметили в СБУ, через аккаунты также распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства.
"Регистрацию аккаунтов в сети интернет осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров. Часть оборудования использовалась злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных "операторов" "Феникс" и "ЛугаКий", которые функционируют на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов.
По информации спецслужбы, этими "услугами" пользовались главари незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР", - добавили в СБУ.
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