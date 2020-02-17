В Китае решили проблему с нехваткой масок

В Пекине строят новую фабрику по производству медицинских масок и таким образом решат проблему с их нехваткой

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В Пекине строят новую фабрику по производству медицинских масок и таким образом решат проблему с их нехваткой

Как сообщает RegioNews, китайская компания China Construction First Group намеревается создать производство за шесть дней. Ожидается, что на заводе будут изготавливать около 250 тысяч масок в ежедневно, пишет агентство Синьхуа.

В конце января миру предрекли дефицит медицинских масок из-за смертельного вируса — многие торгующие ими на интернет-платформах Amazon и Alibaba магазины отметили, что у них заканчивается товар. А некоторые продавцы перестали продавать их поштучно - можно было заказать только партии от двух до десяти тысяч масок.

Еще в январе сообщалось, что китайцы скупили сотни миллионов масок из-за вируса.

Напомним, ранее министр МОЗ Зоряна Скалецкая сообщала, что 18 февраля за украинцами в Китай вылетит самолет, а уже 19 февраля они вернутся домой. Она добавила, что после эвакуации украинцев поместят на 14-дневный карантин.

На проведение эвакуации украинских граждан из Уханя Кабинет министров выделил более 4 млн гривен.