В Китае решили проблему с нехваткой масок
Как сообщает RegioNews, китайская компания China Construction First Group намеревается создать производство за шесть дней. Ожидается, что на заводе будут изготавливать около 250 тысяч масок в ежедневно, пишет агентство Синьхуа.
В конце января миру предрекли дефицит медицинских масок из-за смертельного вируса — многие торгующие ими на интернет-платформах Amazon и Alibaba магазины отметили, что у них заканчивается товар. А некоторые продавцы перестали продавать их поштучно - можно было заказать только партии от двух до десяти тысяч масок.
Еще в январе сообщалось, что китайцы скупили сотни миллионов масок из-за вируса.
Напомним, ранее министр МОЗ Зоряна Скалецкая сообщала, что 18 февраля за украинцами в Китай вылетит самолет, а уже 19 февраля они вернутся домой. Она добавила, что после эвакуации украинцев поместят на 14-дневный карантин.
На проведение эвакуации украинских граждан из Уханя Кабинет министров выделил более 4 млн гривен.
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