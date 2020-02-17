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17 февраля 2020, 12:45 1

На Буковине будут развивать эногастрономический туризм

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17 февраля 2020, 12:45 1
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Буковина войдет в проект "Карпатская дорога вкуса", который предусматривает создание в области гастрономического туристического маршрута
Буковина войдет в проект "Карпатская дорога вкуса", который предусматривает создание в области гастрономического туристического маршрута

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Черновицкой ОГА.

Чиновники Черновицкой ОГА встретились с экспертами проекту и производителями агропродукции, руководителями ресторанно-торгового и туристического бизнеса, чтобы обсудить детали: доработать карту дороги вкуса и определить дальнейшие шаги для успешной реализации проекта.

Эногастрономического туризм - это новая философия путешествий, путешествия, во время которых стремятся найти неизведанные вкусы и аутентичные кулинарные традиции. Он быстро развивается и является достаточно прибыльным. Благодаря "Карпатской дороге вкуса" буковинские производители смогут реализовать и популяризировать свою уникальную продукцию.

Проект "Карпатская дорога вкуса" воплощают также в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Он является частью программы ЕС "Поддержка развития системы географических указаний в Украине".


#туризм #Буковина
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