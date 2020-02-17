В Тернополе за нарушение парковки вынесли 6 тысяч постановлений
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.
В течение года на улицах Тернополя выполняют свои функции инспекторы по парковке управления муниципальной инспекции.
За этот период инспекторами вынесено около 6 тысяч постановлений о нарушении правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, из которых 88% уже уплачены нарушителями.
Больше всего таких правонарушений инспекторы обнаруживают в Тернополе на б-ре Т.Шевченко, перекрестке улиц Словацкого-Грушевского возле школ №3 и №4, перекрестке улиц Пирогова – Князя Острожского, перекрестке б-ру Т. Шевченко - Кн. Острожского, на вул. Шептицкого и на вул. Живова.
Инспекторами также обнаружено пять автомобилей-двойников, информацию о которых передано в правоохранительные органы.
Для автоматизации процесса выдачи протоколов в городе закупили новое оборудование. Поэтому вскоре на лобовом стекле автомобилей-нарушителей уведомление о вынесении постановления будет распечатано на портативном принтере.
- 17:30 17 февраля В Жовтневом суде Запорожья отказались рассматривать дело экс-"смотрящего" Анисимова
- 17:28 17 февраля Денисова обратилась к Москальковой из-за незаконно задержанных украинцев в оккупированном Крыму
- 17:25 17 февраля Сумская область получит 2 миллиарда на дороги, если найдет 4 миллиона на проект
- 17:25 17 февраля ВО "Платформа Громад" презентовали в Косовском районе
- 17:22 17 февраля Заместитель начальника Менской колонии таки будет сидеть в тюрьме
- 17:06 17 февраля В Киеве тестируют Kyiv Smart Card
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
- 18:19 15 февраля Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло