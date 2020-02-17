В Тернополе за нарушение парковки вынесли 6 тысяч постановлений

Почти 6 тысяч постановлений о нарушении правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, а также пять автомобилей-двойников обнаружено инспекторами парковки управления муниципальной инспекции Тернополя.

Фото с сайта Тернопольского городского совета

Почти 6 тысяч постановлений о нарушении правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, а также пять автомобилей-двойников обнаружено инспекторами парковки управления муниципальной инспекции Тернополя.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет. В течение года на улицах Тернополя выполняют свои функции инспекторы по парковке управления муниципальной инспекции. За этот период инспекторами вынесено около 6 тысяч постановлений о нарушении правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, из которых 88% уже уплачены нарушителями. Больше всего таких правонарушений инспекторы обнаруживают в Тернополе на б-ре Т.Шевченко, перекрестке улиц Словацкого-Грушевского возле школ №3 и №4, перекрестке улиц Пирогова – Князя Острожского, перекрестке б-ру Т. Шевченко - Кн. Острожского, на вул. Шептицкого и на вул. Живова. Инспекторами также обнаружено пять автомобилей-двойников, информацию о которых передано в правоохранительные органы. Для автоматизации процесса выдачи протоколов в городе закупили новое оборудование. Поэтому вскоре на лобовом стекле автомобилей-нарушителей уведомление о вынесении постановления будет распечатано на портативном принтере.

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