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В Украине стартует Нацплатформа для реинтеграции Донбасса
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17 февраля 2020, 13:05 2

В Украине стартует Нацплатформа для реинтеграции Донбасса

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17 февраля 2020, 13:05 2
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Нацплатформа примирения и единства для реинтеграции оккупированного Донбасса стартует 19 февраля
Нацплатформа примирения и единства для реинтеграции оккупированного Донбасса стартует 19 февраля

Как сообщает RegioNews, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо на своей странице в Facebook написал, что Национальная платформа поможет навести мосты между людьми с обеих сторон линий соприкосновения.

Напомним, в ноябре 2019 стало известно, что что СНБО планирует подготовить Нацплатформу для реинтеграции Донбасса. Для ее создания использовался опыт решения военных конфликтов Ирландии, Боснии и других стран.

Ранее 21 октября шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности обороны.


Донбас РНБО
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