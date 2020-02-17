В Украине стартует Нацплатформа для реинтеграции Донбасса

Нацплатформа примирения и единства для реинтеграции оккупированного Донбасса стартует 19 февраля

Нацплатформа примирения и единства для реинтеграции оккупированного Донбасса стартует 19 февраля

Как сообщает RegioNews, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо на своей странице в Facebook написал, что Национальная платформа поможет навести мосты между людьми с обеих сторон линий соприкосновения.



Напомним, в ноябре 2019 стало известно, что что СНБО планирует подготовить Нацплатформу для реинтеграции Донбасса. Для ее создания использовался опыт решения военных конфликтов Ирландии, Боснии и других стран.



Ранее 21 октября шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности обороны.