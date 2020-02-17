На рекламу в соцсетях главы Харьковской ОГА потрачены тысячи долларов – СМИ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Город Х".
Отмечено, что исследуемый период включает и часть предвыборной кампании. При этом большую часть этих средств – 7 079 долларов профинансировала Общественная организация "Команда Зеленского". Источник остального финансирования не указан.
Кроме официальной страницы Кучера существуют и другие, рекламирующие деятельность главы ХОГА. В частности, страница общественной организации "За Кучера".
За период с июня 2019 года по февраль 2020 года на рекламу публикаций, связанных с деятельностью Кучера, было потрачено 6 015 долларов. Из них за последнюю неделю (8-14 февраля 2020 года) было потрачено чуть менее 100 долларов. Причем, почти все финансовые вливания (5 935 долларов) делались от пользователя с именем Евгений Боровик.
- 17:30 17 февраля В Жовтневом суде Запорожья отказались рассматривать дело экс-"смотрящего" Анисимова
- 17:28 17 февраля Денисова обратилась к Москальковой из-за незаконно задержанных украинцев в оккупированном Крыму
- 17:25 17 февраля Сумская область получит 2 миллиарда на дороги, если найдет 4 миллиона на проект
- 17:25 17 февраля ВО "Платформа Громад" презентовали в Косовском районе
- 17:22 17 февраля Заместитель начальника Менской колонии таки будет сидеть в тюрьме
- 17:06 17 февраля В Киеве тестируют Kyiv Smart Card
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
- 18:19 15 февраля Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло