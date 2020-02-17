На рекламу в соцсетях главы Харьковской ОГА потрачены тысячи долларов – СМИ

За восемь месяцев (июнь 2019 – февраль 2020) на рекламу публикаций с официальной страницы главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера было потрачено 8 750 долларов

Фото: "Город Х"

За восемь месяцев (июнь 2019 – февраль 2020) на рекламу публикаций с официальной страницы главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера было потрачено 8 750 долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Город Х".

Отмечено, что исследуемый период включает и часть предвыборной кампании. При этом большую часть этих средств – 7 079 долларов профинансировала Общественная организация "Команда Зеленского". Источник остального финансирования не указан.

Кроме официальной страницы Кучера существуют и другие, рекламирующие деятельность главы ХОГА. В частности, страница общественной организации "За Кучера".

За период с июня 2019 года по февраль 2020 года на рекламу публикаций, связанных с деятельностью Кучера, было потрачено 6 015 долларов. Из них за последнюю неделю (8-14 февраля 2020 года) было потрачено чуть менее 100 долларов. Причем, почти все финансовые вливания (5 935 долларов) делались от пользователя с именем Евгений Боровик.