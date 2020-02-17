В Житомирской области людям не позволяют создать ОТГ

Местные активисты вышли на митинг под Житомирскую ОГА. Они обещают перекрыть международную трассу и железную дорогу, если им не дадут создать ОТГ

Фото: ZT1.ua

Местные активисты вышли на митинг под Житомирскую ОГА. Они обещают перекрыть международную трассу и железную дорогу, если им не дадут создать ОТГ

О митинге пишет RegioNews со ссылкой на 1ZT.UA. Причина митинга - людям отказывают в создании ОТГ и не спросив, хотят объединить с другой общиной.

Жители держат в руках плакаты "Не заставляйте людей перекрывать международную трассу и железную дорогу", "Бунечко, Федоренко, вы здесь временно, а нам здесь жить".

"Нам не дают право создать свою общину - Гладковицкую. Мы спрашиваем власть - почему? Ведь мы придерживались всех требований по созданию общины и сроков, однако нас хотят объединить с Овруцкой ОТГ, которая не способна будет содержать наши школы и садики ", - рассказал один из инициаторов создания ОТГ, депутат Овруцкого горсовета Петр Левковский.

К митингующим вышел председатель ОГА Виталий Бунечко. Он рассказал, что люди вовремя не подали документы, поэтому так произошло. ОГА обратилась в профильное министерство и, возможно, в перспективный план еще смогут внести изменения.

Сейчас же по перспективному плану Овручский район планируют разделить на две ОТГ, хотя по этому же плану было раньше было три. Люди категорически не хотят объединяться в большие общины, ведь убеждены, что при объединении с райцентром все финансирование пойдет в Овруч, а не в маленькие деревни.