Председатель Львовской ОГА ищет таланты

Председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий объявил конкурс для молодежи в возрасте от 17 до 25 лет. Предлагает написать бизнес-идею для развития региона, а взамен обещает обеспечить обучение в бизнес школе.

На фото Максим Козицкий

Председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий объявил конкурс для молодежи в возрасте от 17 до 25 лет. Предлагает написать бизнес-идею для развития региона, а взамен обещает обеспечить обучение в бизнес школе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на личную страницу председателя ОГА в facebook. "Создать среду для развития молодежи, которая изменит Украину. И это не пустые слова, а один из основных постулатов моей деятельности. В моей команде, как когда-то в бизнесе, так и сейчас в ОГА, много молодежи. Я понимаю всю важность обучения молодого поколения и хочу дать возможность развития для перспективной молодежи, которая сделает изменения в городе, стране и даже мире и будет служить примером для других", - сообщает Козицкий. Предлагает написать в комментариях под своей заметкой бизнес-идею или описание стартапа, который поможет развитию или решит одну из проблем Львовской области. Автор лучшей идеи получит возможность в течение 5 месяцев учиться в West Ukrainian Business School WUBS во Львове - Западно-украинская Бизнес Школа. Идеи можно подать до 12 часов 21 февраля 2020 года. Участие могут принять молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Комментарий должен содержать три пункта: суть бизнес-идеи, какую актуальную проблему Львовщины она решит, сколько времени и инвестиций нужно на реализацию. Также следует оставить контактные данные, указать свой возраст и населенный пункт.

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