В Днепре чиновники украли 7 миллионов на ремонте учебного заведения

В Днепре СБУ разоблачила многомиллионную сделку по присвоению бюджетных средств

Фото: Служба безопасности Украины

В Днепре СБУ разоблачила многомиллионную сделку по присвоению бюджетных средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018 - 2019 годов один из департаментов органа местного самоуправления Днепропетровской области провел ряд тендерных закупок по капитальному ремонту зданий и благоустройству прилегающей территории учебного заведения на 49 миллионов гривен. По версии следствия, победу в тендере искусственно получили аффилированные с чиновниками фирмы.

Главные подрядчики в документации дублировали часть выполненных работ. По предварительным оценкам специалистов, эта сделка позволила присвоить почти 7 миллионов гривен бюджетных средств, которые были выведены через фирмы-прокладки в теневой оборот.

Правоохранители изъяли документацию, свидетельствующую о проведении незаконной сделки.

В рамках начатого уголовного производства проводятся соответствующие экспертизы.