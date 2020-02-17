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17 февраля 2020, 11:34 1

В Днепре чиновники украли 7 миллионов на ремонте учебного заведения

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17 февраля 2020, 11:34 1
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В Днепре СБУ разоблачила многомиллионную сделку по присвоению бюджетных средств
Фото: Служба безопасности Украины
В Днепре СБУ разоблачила многомиллионную сделку по присвоению бюджетных средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018 - 2019 годов один из департаментов органа местного самоуправления Днепропетровской области провел ряд тендерных закупок по капитальному ремонту зданий и благоустройству прилегающей территории учебного заведения на 49 миллионов гривен. По версии следствия, победу в тендере искусственно получили аффилированные с чиновниками фирмы.

Главные подрядчики в документации дублировали часть выполненных работ. По предварительным оценкам специалистов, эта сделка позволила присвоить почти 7 миллионов гривен бюджетных средств, которые были выведены через фирмы-прокладки в теневой оборот.

Правоохранители изъяли документацию, свидетельствующую о проведении незаконной сделки.

В рамках начатого уголовного производства проводятся соответствующие экспертизы.


хищение тендер
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