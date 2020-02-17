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17 февраля 2020, 12:45 1

Антикоррупционный комитет Рады заслушает руководство НАПК по перезагрузке органа

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17 февраля 2020, 12:45 1
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Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики 19 февраля в 14:30 заслушает руководство Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о ходе перезагрузки органа
Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики 19 февраля в 14:30 заслушает руководство Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о ходе перезагрузки органа

Об этом сообщает RegioNews, со ссылкой на повестку дня заседаний комитетов, опубликованную на сайте парламента.

Также руководство органа должно рассказать о сотрудничестве с обличителями коррупции.

Кроме того, члены комитета обсудят выполнение норм действующего законодательства по формированию комиссии внешнего контроля для проведения ежегодной независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что НАПК начало проверку декларации Зеленского из-за поездки в Оман.

Как известно, в начале января Зеленский прибыл с визитом в Оман. Владимир Зеленский приехал в Оман вместе с семьей за свой счет, заявили в Офисе президента.


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