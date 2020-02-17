Во Львове выделили миллион гривен на поддержку общественных организаций

Более миллиона гривен выделено местным советом в поддержку деятельности 17-ти общественных инициатив Львова.

Фото с сайта Львовского городского совета

Более миллиона гривен выделено местным советом в поддержку деятельности 17-ти общественных инициатив Львова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую городской совет.

В городском управлении социальной защиты предусмотрели средства на финансовую поддержку мероприятий, которые наработали общественные организации в социальной сфере в 2020 году. На 17 лучших социальных инициатив в этом году направят 1 078 545 грн.

"В этом году мы финансово поддержали крупнейшее за последние годы количество мероприятий, ведь общественные организации направили нам на рассмотрение много очень нужных городу социальных инициатив. Притом все они — интересные, разноплановые и рассчитанные на разные категории граждан: и бездомных, и людей с инвалидностью, и детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и малообеспеченные семьи, и молодежь с особыми потребностями", - рассказал начальник управления социальной защиты львовского горсовета Игорь Кобрын.

Что же касается разноплановости мероприятий, то это путешествия, лагерь, оздоровление, закупка школьных принадлежностей для детей из кризисных семей, мастер-классы, концерты, конкурсы, сангигиенические услуги для бездомных, питание для нуждающихся.

Как сообщил чиновник, в этом году выросло не только количество общественных инициатив, в финансировании которых присоединился город, но и сумма бюджетных средств. Так, в 2020 году на эти нужды предусмотрели 1 078 545 грн, тогда как в 2019 году — 955 625 грн, а в 2018 году — 795 850 грн.