Волынские лесоводы присвоили более двух миллионов гривен

Организованная преступная группа работников Волынского военного лесхоза во главе с директором за три месяца перечислила по фиктивным договорам более двух миллионов гривен

Организованная преступная группа работников Волынского военного лесхоза во главе с директором за три месяца перечислила по фиктивным договорам более двух миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области. "На основании фиктивных соглашений о якобы лесозаготовле и рубках ухода на площадях военного лесхоза подставной фирмой, которые на самом деле проводились местным населением по устной договоренности с лесниками и за плату в значительно меньших размерах, чем указано в поддельных сделках с лесхоза перечислялись средства на счета подконтрольного подставного предприятия, говорится в сообщении. В дальнейшем их переводили в наличные и присваивали члены преступной группы. Таким образом в течение ноября 2019-января 2020 года с лесхоза по фиктивным договорам перечислено более 2 млн грн". Проведены следственные действия по месту работы и проживания участников преступной группы, изъято полмиллиона гривен, неправомерно полученных от государственного предприятия, при их непосредственной передачи представителем подставной фирмы для представителей военного лесхоза. По завершению первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о сообщение лицам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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